Öğretim görevlisi, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldü
Mersin’in Anamur ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin (29), hayatını kaybetti.
Mersin'in Anamur ilçesinde, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi, 29 yaşındaki İbrahim Kaan Tekin yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı Tekin, ailesini ziyaret için gittiği ilçede, iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı.
Bu sırada bıçakla yaralanan Tekin, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
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