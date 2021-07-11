Öğretmen Senem Güçlü'nün kahreden ölümü! 7. kattan düştü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7 katlı binanın en üst katındaki balkondan düşen öğretmen Senem Güçlü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Balıkçı Barınağı bölgesinde bulunan 7 katlı binanın en üst katında oturan öğretmen Sanem Güçlü balkona çıktı.
Bir anda dengesini kaybeden öğretmen, 7. kattan aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 46 yaşındaki kadını Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Sanem Güçlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akçakoca’da öğretmenlik görevini sürdüren Sanem Güçlü'nün ölüm haberi sevenleri ve öğrencilerini yasa boğdu.
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