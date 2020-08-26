Öğretmenin testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:49

Gölihsar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yapıldı. Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı.