Öğretmenin testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, adı açıklanmayan bir öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.

DHA
26 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:49
Abone Ol google-news

Gölihsar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yapıldı. Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı. 


Video Haberler