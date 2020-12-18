Öğretmenlerin 112 Çağrı Merkezi’nde görevlendirilmeleri iptal edildi

18 Aralık 2020 Cuma, 18:25

Samsun'da bazı öğretmenler istekleri dışında 112 Acil Çağrı merkezlerinde görevlendirilmiş, bu görevlendirmeler, Eğitim Sen, Eğitim İş ve Samsun Tabip Odası tarafından tepki görmüştü.

Samsun'daki görevlendirmeler yerel basından sonra ulusal basına da yansıyınca Milli Eğitim Müdürlüğü geri adım attı ve görevlendirmeleri iptal etti.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri 112 Acil Çağrı Merkezi'nde resen görevlendirilen 30 öğretmenin bu görevlendirilmelerinin iptal edildiğini, gönüllü olarak devam etmek isteyen ve gönüllü olarak görev almak isteyen öğretmenlerin bu isteklerinin yerine getirileceğini bildirdiler.