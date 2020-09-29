Oğuz Demir Bakan Albayrak’a sordu: “Halkın esas gündemi olan döviz, enflasyon ve işsizlik nerede?”

29 Eylül 2020 Salı, 23:41









Bakan Albayrak ekonomide yeni yaklaşımın isminin ‘yeni normal’ olacağını vurgularken şu ifadeleri kullandı: Yeni normalden kastımız ne? Dünyada sosyal ekonomik hayatın işleyişi değişime uğradı. Ekonomideki iş yapış biçimleri yeniden şekillendi. Ekonominin gereken uyumu sağlayabilmesi için hizmetlerin hayatın her alanına temas etmesi yanında, bir zorunluluk olarak karşımıza çıktı. Bu zorunluluklara en doğru yanıtını vermek ve modellerin yaygınlaşması ile yeni normale uyum sağlamak ikinci hedefimiz olacak. Üçüncü temamız yeni ekonomi. İhracata dayalı ve kapsayıcı bir kalkınma modeli.

Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendiren Demir, açıklanan işsizlik oranı beklentisiyle ilgili olarak “Hükümet işsizliği yıl sonunda 13.8 oranında bekliyorsa,bu bize yıl sonuna kadar işten çıkartma yasağının ve kısa çalışma ödeneğinin devam edeceğini gösteyor.” ifadelerinin kullandı. Programın çok iyimser olduğunu ancak altının doldurulmadığını söyleyen Doç. Dr. Oğuz Demir “Planın daha şimdiden, hem varsayımları itibarıyla hem de kapsamı itibarıyla Türkiye ekonomisinin gerçeklerinden bir miktar daha uzakta bir tablo sunduğunu, çok iyimser kaldığını ancak bu iyimserliğin altından kalkacak araçları bizimle paylamşmadığını ifade etmem gerekiyor.” dedi. Ekonomi planının daha çok işverenler tarafından ele alındığını söyleyen Demir, son olarak şunları söyledi: “Hükümetin yeni ekonomi planında açıkladığı birçok konu, işveren tarafına dair gelişmeleri ifade eden bir kapsamda. Ancak halkın esas gündemi olan döviz kurları, enflasyon ve işsizlik üzerinde çok kısıtlı bir yer ayrılmış.”