Oğuz Demir Thodex skandalını değerlendirdi

22 Nisan 2021 Perşembe, 17:40

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. Yaklaşık 400 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Arnavutluk'a kaçtığı belirtiliyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyuruları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. İnceleme yapmak üzere Thodex'in Kadıköy'deki merkezine polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri ofise arama başlattı.

Thodex skandalını Cumhuriyet TV’ye değerlendiren Doç. Dr. Oğuz Demir, şu açıklamayı yaptı:

