Oğuz Kaan Salıcı: 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'

20 Ağustos 2021 Cuma, 14:13

CHP’li Salıcı, İzmir’de yapılan CHP 12. Bölge Toplantısı’nda parti örgütleri ile bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, Salıcı, toplantının basına kapalı bölümünde, "Bana göre Cumhurbaşkanı olacak kişi ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

2019 seçimlerinde büyükşehirlerin neredeyse tamamının kazanıldığını anımsatan Salıcı’nın “Yerel seçimlerde başarılı olabileceğimizi gördük. Bundan sonraki süreçte de başarılı olacağız. Peki bu ittifakı kuran kim? Kemal Kılıçdaroğlu. İttifakı ayakta tutan kim? Yine kendisi. Genel başkanlar arasında AK Parti’nin hamlelerine karşı, bu hamleleri boşa düşüren, ittifakın içinde ve dışındaki bütün partilerle, genel başkanlarıyla bu süreci götüren kim? Yine sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan sonraki süreci örgütleyecek olan, başında olacak olan, bana sorarsanız liderlik edecek, Cumhurbaşkanı olacak olan kişi yine Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki ittifak bileşenleri ile adayımıza karar verilecek” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Salıcı’nın, “seçime en hazırlıklı partinin CHP olması gerektiğini” söyleyerek “Tüm örgütlerde seçim güvenliğini sağlayacak sandık görevlileri hazır. Nitelikli üye yazım çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Örgütlerde CHP iktidarında Türkiye'yi yönetecek liyakatli, genç, işin ehli kadrolara ihtiyaç var. Devleti yönetebilecek liyakata sahip kişilerin şimdiden belirlenerek hazırlık yapılmalı” dedi.