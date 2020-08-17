Oğuz Tansel Halkbilim Ödülüne başvurular başladı

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:41

1940 kuşağının lirik ve özgün sesi, Salâh Birsel’in tanımıyla, “Doğa vurgunu, dağlarda duman duman ormanlardan, karlı uçurumlarda mavi sabahlardan geçip giden” ozan, halkbilimci Oğuz Tansel'i anılarda yaşatmak, Atatürkçü ve devrimci kişiliğini, toplumcu düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek için her yıl verilen Oğuz Tansel Ödülü bu yıl halkbilim araştırmalarını heveslendirmek amacıyla Halkbilim dalında veriliyor.

SON KATILIM TARİHİ 31 OCAK 2021

Şartnamede yer alan koşullar şöyle:

1- Ödül bu yıl Halkbilim alanında bir araştırma yapıtına verilecektir. Ödüle bir kitap, dosya, yüksek lisans veya doktora tezi ile başvurulabilir. Kitap bütünlüğünde yayımlanmamış yapıtlardaki sözcük sayısı en az 40,000 olmalıdır.

2- Ödüle aday yapıtın 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında yayımlanmış kitap; yayımlanmamışsa, kitap oylumunda dosya olması gerekmektedir.

3- Ödüle son başvuru tarihi 31.01.2021’dir. (Postadaki olası gecikmeden düzenleme kurulu sorumlu değildir.)

4- Ödül, düzenleme kurulu ve seçici kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları dışında tüm katılımcılara açıktır.

5- Ödül tek yapıta verilecektir.

6- Yapıt kitap bütünlüğünde yayımlanmış ise 7 adet gönderilmelidir. Daha önce yayımlanmamış yapıtlar, A4 boyutunda kağıda,12 punto ve 1,5 satır aralığıyla bilgisayarda yazılmış 7 ayrı dosya biçiminde düzenlenmiş olarak kargo ile gönderilecektir. Yayımlanmamış yapıtlar PDF formatında gönderilebilir.

7- Katılımcı, kısa özgeçmiş, iletişim bilgileri ve bir adet fotoğrafının bulunduğu ayrı bir zarfı yapıtıyla birlikte ulaştıracaktır. Bu maddede istenenler e-posta ile gönderilebilir.

8- Ödül tutarı 3,000 TL olarak belirlenmiştir.

9- Ödüle birden fazla yapıtla başvurulabilir. Ancak ödül, tek bir yapıta verilir.

10- Ödüle katılmak için gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

11- Ödül töreni daha sonra bildirilecek bir tarihte yapılacaktır.

SEÇİCİ KURUL

Oğuz Tansel Halkbilim Ödülü'nün seçici kurulunda Doç. Dr. Mehmet Kalpaklı (Başkan), Prof. Dr. Işıl Altun, İlhan Gülek, Doç. Dr. Cenk Güray, Prof. Dr. Metin Karadağ ve MetinTuran yer alıyor.

Başvurular [email protected] e-posta adresine veya Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Fa Binası, Bilkent 06800 Çankaya, Ankara posta adresine yapılabilir.



