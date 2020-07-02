Oğuzhan Uğur, Erdoğan'ın çıkışından sonra YouTube kanalını satılığa çıkardı!

02 Temmuz 2020 Perşembe, 16:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından BaBaLa TV, sosyal medyada bir ilan paylaştı.

BaBaLa TV’nin mesajı şöyle:

“Sahibinden satılık youtube kanalı! 2.5 Milyon takipçili, içinde tek bir challenge bile yapılmamıştır. Sadece iki linç yemiş fakat özürler dilenip R yapılarak ustasına toparlatılmıştır. Takas teklif etmeyiniz. Ciddi düşünen arkadaşlar arasın.”