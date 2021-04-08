Öksürüğe ne iyi gelir?
Soluk borusu ve akciğerdeki istenmeyen maddelerin dışarı atılması işlemi olan öksürük, kimi zaman alerjik durumlarda kimi zaman ise soğuk algınlığında veya gripte de ortaya çıkabiliyor. Peki öksürüğe neden olan etmenler nelerdir? Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?
Öksürük genellikle sigara
kullanımı, sıvı yetersizliği, kuru hava ve mikrop kapılması gibi etkenlerden
kaynaklanmaktadır. Öksürüğün temelinde soluk borusu ve akciğerdeki istenmeyen
maddelerin dışarı atılması işlemidir. Vücudumuzun gırtlağa baskı yaparak istenmeyen
maddelerin dışa vurulması istemi ile ilgilidir.
Kuru öksürüğe baş edebilmek için
en önemli yöntem ise bol sıvı tüketimidir. Sıvı alışı ile birlikte sigara
kullanımına ara vermek iyileşmesi için önemli bir ol oynar. Bulunduğunuz
mekanların sürekli havalandırılması ise iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.
SICAK İÇECEKLER KURU ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR
Genel olarak sıcak tüketilen sıvı
maddeler boğazı yumuşattığı için özelliklede kuru öksürüğe çok iyi gelir.
Çaylarda bulunan vitamin ve mineraller hastalık nedeniyle oluşan öksürüğün
dışında ağrı, burun akıntısı ve hapşırmaya da iyi gelecektir. Herhangi bir
tıbbı hastalığa bağlı olmayan uzun süreli öksürüklerde bazı bitkisel tedaviler
uygulanabilir. Nane, zencefil, meyankökü, okaliptüs ve ıhlamur çayları ve
şurupları bunlardan bir kaçı arasında yer alır.
Nane Çayı: Soğuk algınlığı tedavisinde ve
öksürüğe karşı etkin bir bitkisel çaylardan biridir. Dilerseniz etkisini
artırmak için naneyle eşit miktarda olmak şartıyla civanperçemi
ekleyebilirsiniz. Tadını beğenmeyenler için ise bal ekleyerek daha kolay
içilebilir bir çay halini alır.
Adaçayı: Büyük bir antioksidan olan
adaçayı kuru öksürük tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Çayı demledikten sonra
ılıtma işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Gargara yaparak boğaz
ağrılarınıza da iyi gelmektedir.
Zencefil Çayı: Grip ve nezleden dolayı yaşanan
öksürmelerde kullanılabilir. 2-3 santim zencefil parçasını rendeleyerek bir
bardak suya atıldıktan sonra 10 ile 15 dakika arasında demletilmesi
gerekmektedir. Yemeklerden sonra günde 3 bardak tüketilebilir.
Karışık Çay: Elma kabuğu ve çekirdeği, Bir
elmanın kabuğunu soyduktan sonra, bir kaç da çekirdeğini koyun, ıhlamur, bir
iki karanfil, belki bir tarçın kabuğu. Bir dilim de limon.
Badem: Geleneksel tedavi yöntemlerinde
bademin de bronşlar üzerinde olumlu etkisi olduğu biliniyor. 1-2 tatlı kaşığı
çekilmiş bademi bir bardak portakal suyuna ekleyip karıştırdıktan sonra
içebilirsiniz.
Karabiber ve Bal:
Geleneksel Çin tıbbında da kullanılan karabiber dolaşımı harekete geçiriyor ve
balgamı temizlemeye yardımcı oluyor; bal ise doğal bir öksürük giderici ve
antibiyotik görevi üstleniyor. İkisinin karışımından kuru öksürüğe olmasa da
balgamlı öksürüğe iyi geldiği bilinen bir çay yapmak mümkün; bir fincana 1 çay
kaşığı taze çekilmiş kara biber ve 2 yemek kaşığı bal koyun, üzerine kaynar su
ilave edin ve ağzı kapalı olarak 15 dakika demlendirin. Süzdükten sonra ihtiyaç
duydukça yudumlayabilirsiniz.
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