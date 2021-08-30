Oktay Akbal, aramızdan ayrılışının 6. yılında anıldı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Edebiyat dünyasının önemli ismi ve gazetemiz yazarı Oktay Akbal, aramızdan ayrılışının altıncı yıldönümünde Muğla’da düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Akbal için ilk tören mezarı başında düzenlendi. Buradaki törene katılan Akbal’ın yakınları, dostları ve okurları, ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Oktay Akbay Edebiyat Ödülleri Töreni ve eşi Ayla Akbal tarafından açılan Lozan Karikatürleri Sergisi’nde bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde kurulan Oktay Akbal Kitaplığı da ziyaret edildi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Oktay Akbal’ın eşi Ayla Akbal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Özgür Akdağ, yazar ve eski kaymakam Erol Ertuğrul, Akbal’ın dostlarından Ozan Mustafa Köz, Hamdi Yücel Gürsoy’un oğlu Erdinç Gürsoy ve 22. Dönem CHP milletvekili ve eski siyasetçi Mehmet Ziya Yergök katıldı.

Etkinlikte konuşan Ayla Akbal, “Bu etkinlikler, yurdun birkaç yerinde yakılan umut ışıkları olmaktadır ve çoğalacaktır. Belediyelerimizin yaptıkları bu etkinlikleri Kurtuluş Savaşı’ndaki kongreler gibi görüyorum. Oktay Akbal, yılmaz bir Atatürk savunucusuydu. Bugün yaşasaydı ve ormanlarını koruyan insanları görseydi çok sevinirdi” dedi.

Akbal’ın anısını yaşatmaya devam edeceklerini söyleyen Osman Gürün ise “Oktay Akbal bize yol göstermeye ve umut vermeye devam ediyor. O hiçbir zaman umudunu yitirmedi. Daima Atatürk’le, cumhuriyetle, onun ilkeleriyle ilgili mücadelenin sonuna kadar devam ettirilmesiyle ilgili bize umut veriyor. Umudu kaybettiğiniz anda teslim olmuşsunuz demektir. Geldiğimiz noktada Kuvayı Milliye’nin büyük bir kalkışmayla tekrar yaşanması ve yaşatılması gerektiği günlerdeyiz” diye konuştu.

Aykut Küçükkaya da Muğla, Akyaka sevdalısı olan Akbal’ı saygı ve şükran ile andıklarını belirterek şöyle konuştu: “Muğla aslında Cumhuriyet gazetesinin doğduğu kent. Yunus Nadi’nin doğduğu yer. Cumhuriyet ailesi ve emekçileri adına bu ödül töreninde bulunmaktan ötürü çok mutluyum. Tüm Cumhuriyet ailesinin sevgilerini, selamlarını getirdim. 19-20 yaşlarında çalışmaya başladığım gazetemizde Oktay Akbal’la aynı havayı solumak, çalışmak büyük bir şanstı. Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu bu ortamda hiçbir güç odağından korkmadan her gün en iyi gazeteyi sizlere sunmak için çalışıyoruz. Oktay Akbal’ın anısı önünde sizlere söz veriyorum. Cumhuriyet gazetesi Atatürk’ün ilkelerinden sapmadan, her gün en iyi manşetlerle çıkacak. Oktay Akbal’ın, İlhan Selçuk’un, Uğur Mumcu’nun ve simge isimlerimizin yüzünü hiçbir zaman öne eğdirmeyeceğiz...”

Oktay Akbal için mezarı başında düzenlenen törende, yakın dostu Hamdi Yücel Gürsoy bir konuşma yaptı. Ardından Ayla Akbal ve Aykut Küçükkaya, Akbal’ın kabrine kırmızı güller bıraktı.