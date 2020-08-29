Oktay Akbal ödülle yaşayacak

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Oktay Akbal’ın ülkemizin yolunu aydınlatan önemli bir aydın olduğunu ve onun adını taşıyan “Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Gürün ayrıca 2021 yılında Oktay Akbal ile ilgili ödüllü bir sanat yarışması düzenlemeye başlayacaklarını söyledi. Başkan Gürün, “Oktay Akbal, bilgi sahibi olmanın çok önemli olduğunu bilen ve bilgiyi paylaşan bir aydındı.

Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Oktay Akbal ile ilgili ödüllü bir yarışma düzenliyoruz. Şiir, öykü, roman ve köşe yazıları ile ilgili her yıl bir başlık atarak ilk ödülü 2021 yılında vereceğiz. Orada da Oktay Akbal anlatılacak” dedi.

Eşi Ayla Akbal ise, “Mahallemden Oktay Akbal’ın Fatma bacısı da burada değer verdiği seven herkes burada. Ülkemiz karanlık bir yolda. Aydınlanmanın yolu kitaplardan geçer. Bu nedenle kitap ve kütüphaneler çok önemli” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek ödül 2021 yılından itibaren başlayacak. 2021’de öyküye, 2022’de romana, 2023’te köşe yazısına ayrılan ödül için 2020 yılında yayımlanmış olan öykü kitaplarıyla başvurulabilecek. Ödülü kazanana “Ödül Belgesi”, “Ödül Plaketi” ile 5 bin TL para ödülü, Oktay Akbal’ın doğum günü olan 20 Nisan’da verilecek.

Ödüle başvuru 2021 yılı için 4 Ocak 2021 tarihine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü”ne gönderilecek.