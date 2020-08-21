Okul yönetimlerinden velilere ‘bağış’ dayatması

21 Ağustos 2020 Cuma, 20:23

Yeni eğitim-öğretim döneminin yaklaşmasıyla eğitim sistemindeki sorunlar gün yüzüne çıkamaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte eğitimde belirsizliklerin devam ettiği ve yurttaşların ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği bir dönemde okul yönetimleri velileri ‘bağış’ adı altında kayıt parası isteyerek zorluyor. Veliler, adreslerinin veya puanlarının tutmasına rağmen okul yönetimlerinin kendileri ile bağış pazarlığı yaptığını aktardı. Bağış adı altındaki pazarlıkta tüm koşullara uyulmasına rağmen ailelerden kayıt için 800-900 TL bandında para istendiği ve velilerin pazarlığına göre fiyatın değiştiği belirtildi.

Veli Özlem E. çocuğunun yerel yerleştirme ile adresinin tuttuğu bir liseyi kazandığını çocuğunu okula kayıt ettirmeye gittiğinde okul yönetiminin kendilerinden iki kutu A4 kâğıdı, beş tane tahta kalemi, şeffaf dosya istediğini ayrıca 950 TL bağış talep ettiğini söyledi. Özlem E. okul yönetiminden yazılı kâğıt istediğinde bir kâğıt getiremediklerini ve ücreti indirdiklerini belirtti. Veli Özlem E, “Bu bağış adı altındaki uygulama yıllardır yapılıyor fakat bir türlü denetlenmiyor. Tüm kıstaslara uymamıza rağmen bizlerden para talep ediliyor. Özellikle pandemi gibi ekonomimizin çok sıkıntılı olduğu bu süreçlerde bu uygulamalar çok yanlış. Ben o parayı ödeyemezsem çocuğum okuyamayacak mı?” dedi.

“BAĞIŞ TALEBİNİN YASAL DAYANAĞI YOK”

Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube Kadın Sekteri Gamze Yıldırım, velilerin bağış adı altındaki ücret talebine kanmamaları gerektiğini vurguladı. Yıldırım, “İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okul yönetimlerinin kayıt aşamasında bağış adı adlında istedikleri ücretin kesinlikle yasal bir dayanağı yok. Veliler okul yönetimleri tarafından böyle bir taleple karşılaştıkları durumlarda gerekli yerlere müracaat etmeliler. Adresi veya puanı yeten öğrenciler para verme gibi bir durumları yok. Okul yönetimleri yine bağış adı altında okullara adresi tutmayan öğrencilerden para istiyorlar. Yine yönetimler ilkokullarda öğretmen seçme imkânı ile para istiyorlar. Bu iki uygulamada istenen meblağlar çok yükseklere çıkabiliyor. Bu uygulamaların hiçbirinin yasal dayanağı yok. Konuyu veli tarafından değerlendirirsek öğrencilerin de adresi tutmayan okullara para ile gitmesi de yasal değil. Veliler adres değişikliği olmadan bu uygulamalara girmemeli” diye konuştu.

BAKAN SELÇUK, KAYIT PARASI YASAL DEĞİL DEMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2019 yılında bağış adı altında dayatılan kayıt parasının yasal olmadığını ve velilere böyle bir zorunluluk altında olmadıklarını söylemişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2019 yılındaki açıklamaları şöyle:

"Kayıt parasıyla ilgili şöyle bir ilişki kurulmamasını çok önemsiyoruz, 'eğer bağış yapmazsanız kaydınız olmaz'. Zaten e-okul'a o çocuğun kaydı otomatik olarak yapılmış, bitmiş vaziyette. Yani velinin gidip de sıfırdan kayıt yaptırması söz konusu değil. Zaten o çocuk, o okula kayıtlı, e-okul'da bu var. Ama bazen bazı okullarımızda okul aile birlikleri ve okul yönetimleri okuldaki eğitimin kalitesinin yükselmesi için ekstra kurslar, dersler veya okulun fiziksel imkanlarını iyileştirme ve bahçesine yönelik bazı tasarımlar yapma ve benzeri iyileştirme çalışmaları için bağış talebinde bulunuyorlar. Bazı velilerimiz imkanları dahilinde buna sıcak da bakıyorlar ama bazı velilerimiz de 'Bunu ben vermek istemiyorum' diyor. Böyle bir durumda bizim okul yöneticilerimizin 'Ben vermek istemiyorum' denildiğinde 'O zaman sizin kaydınızı yapmıyoruz' deme durumu söz konusu değil. Çünkü yasal olarak bu mümkün değil. Ayrıca özel sınıf adı altında da bu tarz uygulamalar yapılamaz."