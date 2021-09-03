Okulda Covid-19 paniği! Öğrencinin testi pozitif çıkınca...
Bursa’da koronavirüs paniği yaşandı. Kentte bulunan Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin testinin pozitif çıkması üzerine, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı.
Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrenci, geçen çarşamba akşamı evinde, kendini halsiz hissettiğini söyleyince ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
TÜM SINIF KARANİNAYA ALINDI
Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bunun üzerine öğrencinin eğitim aldığı sınıftaki 30 öğrenci ve öğretmeni, 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.
EĞİTİM ÇEVRİMİÇİ OLACAK
Öğrencilerin 14 gün eğitimlerini çevrim içi olarak sürdürecekleri belirtildi.
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