Okulda eğitimin kapsamının genişletilmesine sendikalar tepkili: Salgınla yüz yüze
Okulöncesi ve birinci sınıfların ardından 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflar ile köy okulları ve özel gereksinimli öğrencilere eğitim veren okulların yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Uzmanlar, “oy kaygısı” için sürü bağışıklığına geçildiğine dikkat çekti.
Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, uzaktan eğitim sürecinde iktidarın başarısız olduğunu, okullarda temizlik personeli olmadığını belirterek “Okulların bu şartlarda, hasta sayısında değişiklik olmadan açılması ile sürü bağışıklığına geçilmiştir. Seçmen üzerinde oy kaybına neden olacağını gördükleri için yüz yüze eğitime geçme kararı aldılar” dedi.
Bakanlığın, milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime katılamadığını reddettiğini ancak tablet dağıtımı ile bu durumu kabullendiğini aktaran Yıldırım, ilk etapta 500 bin tablet dağıtımı yerine ihtiyacı olan tüm öğrencilere tek seferde tablet verilmesi gerektiğini söyledi.
‘YAYILIM ARTACAK’
Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise okulların kapanmasından bu yana 7 ay geçmesine karşın sorunların ilk günkü gibi devam ettiğini vurgulayarak “MEB ve siyasi iktidarın, bu kararın hangi bilimsel verilere dayanarak alındığını açıklaması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öğretmenlere filyasyon ve mahalle denetim ekiplerinde görev verilmeye devam edildiğine dikkat çeken Aydoğan, daha fazla öğrencinin okula gitmesi ve dolayısıyla daha fazla öğretmenin öğrenciyle buluşmasıyla birlikte salgının yayılma riskinin daha da arttığını belirtti.
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