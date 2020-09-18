Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitime açılışı yine ertelenebilir

18 Eylül 2020 Cuma, 09:55

Okulların açılışı için ilan edilen tarihe kısa süre kala birçok öğrenci ve velinin koronavirüsü endişesi sürüyor. Kulislerdeki iddialara göre Cumhurbaşkanlığı’nın hafta sonu alacağı kararla okulların yüz yüze eğitime açılışı yine ertelenebilir.

Sözcü gazetesi'nden Sultan Uçarı'ın yazısı şöyle: Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, “WHO, ekim ve kasımda ciddi vaka artışı bekliyor. Türkiye'de de vakalar artıyor. 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması çok zor görünüyor” diye konuştu.

Çağ nüfusuna göre bu yıl ilkokul birinci sınıfa 1 milyon öğrenci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 31 Ağustos’tan 21 Eylül’e ertelediği okulların açılışını yapmak için hazırlıklarını tamamladı. 21-25 Eylül’deki uyum eğitiminin ayrıntılarını da Bakan Ziya Selçuk açıkladı. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de resmi talimat gönderildi.

MEB YAKIN TAKİBE ALINDI



Bakanlığın tüm bu hazırlıklara rağmen okul açılışına karşı temkinli yaklaşımı dikkatlerden kaçmadı. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde Covid-19 günlük vaka sayısındaki dikkat çeken artış MEB tarafından da yakın takibe alındı.

KRİTİK 48 SAAT

Bakanlıkta üst düzey yöneticiler, “Tüm hazırlıklarımıza rağmen okullar yine de açılmayabilir” derken, Cumhurbaşkanlığı'nın bu hafta sonu ‘Son dakika' kararıyla 21 Eylül Pazartesi günü okulların açılışının ertelenebileceğini duyurmasını beklediklerini bildirdi.

DÜNYA NE YAPIYOR?

Amerika: Yüz yüze eğitim bazı eyaletlerde başladı. Çocuklara bulaşma yüzde 40 arttı.

İtalya: Ülkedeki 5.4 milyon öğrenci bölgesel olarak yüz yüze eğitime geçti.

Güney Kore: 150 öğrenci ve 43 öğretmende virüs çıkınca, online eğitime geçildi.

İngiltere: Ülkede kısmi yüz yüze eğitim yapılıyor. Vaka sayısı hızla artışa geçti.

Almanya: Ülkedeki 2 eyalette okullar yüz yüze eğitime açılsa da, vaka artınca kapandı.

Fransa: Okullar eğitime açılsa da 3 vaka çıkan her okul kapatılıyor.

Çin: Salgının başladığı Vuhan'da 1,4 milyon öğrenci bu ay başında ders başı yaptı.