Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılacaklar belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca, "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2021 Pazar, 19:32
Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılacaklar belirlendi
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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, yüz yüze eğitimle yarın başlıyor. Peki, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberini, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.

Rehberde şu ifadeler yer aldı:


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