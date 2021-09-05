Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılacaklar belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığınca, "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, yüz yüze eğitimle yarın başlıyor. Peki, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberini, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.
Rehberde şu ifadeler yer aldı:
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