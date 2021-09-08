Okullarda 'Kuran' dersi dayatması

08 Eylül 2021 Çarşamba, 09:50

İstanbul’da bulunan Cihangir Münir Özkul Ortaokulu'nda öğrencilerin, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini tercih etmemelerine rağmen ders programlarında bu dersler yer aldı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla önceki gün okullara giden öğrenciler geçen yıl seçtikleri dersler yerine kendilerine Kuran-Kerim, Siyer gibi derslerin ‘seçmeli’ adı altında yazıldığını gördü. İdarenin danışmadan aldığı bu karar neticesinde öğrenciler seçmemelerine rağmen zorunlu olarak din kültürü ve ahlak bilgisi dersi dışında da dini içerikli dersler alacak.

'OKULDA YETERLİ ÖĞRETMEN YOK'

Birgün'den Yaren Çolak'ın haberine göre, okul idaresi ise bunun bir ‘dayatma’ olmadığını öne sürdü. Okulda yeterli öğretmen olmadığının altını çizen yetkili, “1 beden eğitimi öğretmeni varken 2 din öğretmeni var. Programı okul şartlarına göre planlıyoruz. Bakanlığın hatası” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl da tarikatların ve dinci vakıfların talepleri doğrultusunda MEB öğrencileri Kuranı Kerim ve siyer derslerini seçmeye zorlamıştı.