Okuma kulüplerinin okuma kültürüne katkısı, herkesin katılımına açık panelde tartışılacak

05 Aralık 2020 Cumartesi, 09:20

"Okuma Kulüplerinin Okuma Kültürüne Katkısı" başlığıyla düzenlenecek panelde, OKUYAY Platformu’nun bugüne kadar yaptığı araştırmalar ve toplantılar ışığında okuma kulüplerinin okuma kültürüne katkısı tartışılacak.

Ücretsiz düzenlenen etkinliğe Zoom uygulaması üzerinden kayıt yapılarak katılım sağlanabilecek.

ARAŞTIRMALAR NEYE İŞARET EDİYOR?

OKUYAY Platformu tarafından yapılan araştırmalar, okuma alışkanlığı edinmiş bireylerin bu alışkanlığı sürdürmekte zorlandığını ortaya koyarken pek çok kişinin okumaya nasıl ve neyle başlayacağını bilmediğine işaret ediyor.

Araştırmaya göre, dünyadaki iyi örneklere bakıldığında, okuma kulüplerinin okuma alışkanlığının kazandırılması, bu alışkanlığın devam ettirilmesi ve eleştirel okumanın deneyimlenmesi açısından çok önemli bir yere sahip olduğu görülüyor.

PANEL KATILIMCILARI KİMLER?

OKUYAY Platformu’nun sosyal medya hesaplarında devam eden Okuma Kulübü Kurmak paylaşımlarının yanı sıra daha önce "OKUYAY Buluşmaları"nda da ele alınan, okuma kulüplerinin okuma kültürüne katkısı, bu kez çevrimiçi olarak düzenlenen "OKUYAY Konuşmaları 9"da farklı açılardan ele alınacak.

Panelde, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden Prof. Dr. Bülent Yılmaz kulüplerin okuma kültürüne katkısını anlatırken, psikolog-yazar Şule İzgi Şahin kaleme aldığı Romandrama kitabı ekseninde "Okuma Kulüplerinin Bibliyoterapik Etkileri"ni paylaşacak.

Sevim Ak Ev Kütüphanesi bünyesinde kurulan Kitapkurdu Kulübü’nde gençlerle okumalar yürüten çocuk kitapları editörü Mehmet Erkurt "Gençlerle Okuma" deneyimini aktaracak.

OKUYAY Platformu sektör uzmanı Sevengül Sönmez ise proje ziyaretleri ve araştırmaları sırasında keşfettikleri iyi örnekleri "Avrupa’dan Örnekler" sunumunda dinleyenlerle paylaşacak. "Okuma Kulüplerinin Okuma Kültürüne Katkısı" konulu kitapçık da önümüzdeki günlerde yayımlanarak ilgililerle paylaşılacak.

Zoom üzerinden herkese açık olarak gerçekleşecek toplantıya katılmak için uygulama üzerinden kayıt olunması gerekiyor. Konuşmanın linki, kayıt yaptıran katılımcılara gönderilecek.