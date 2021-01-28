"Olay TV'nin patronu KRT ile anlaştı" iddiası
Olay TV'nin eski ortağı Hüseyin Köksal ile KRT TV yönetiminin protokol anlaşması yaptığı iddia edildi.
Olay TV'nin eski ortağı Hüseyin Köksal ile KRT TV yönetiminin protokol anlaşması yaptığı ve işsiz kalan 180 Olay TV çalışanının artık KRT TV çatısı altında görev yapacağı iddia edildi.
Medyakoridoru'nun haberine göre, Köksal ile kanal yönetimi ön protokol anlaşmasını imzaladı ve 30 milyon lira karşılığında KRT TV'yi satın aldı.
KRT kaynakları, Olay TV'nin muhasebe görevlilerinin, 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren KRT TV'nin hesaplarını incelemek için kanalda olduğunu ve kanal yönetiminin satışla ilgili bugün çalışanlara açıklama yapacağını açıkladı.
Devir işleminin ise 2 Şubat tarihine kadar tamamlanacağı, KRT TV'nin tüm ekipmanlarıyla birlikte Olay TV'nin Kağıthane'de bulunan ofisine taşınacağı ifade ediliyor.
KRT TV'nin mevcut çalışanlarıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. KRT'de şu an için 80 çalışanın görev yaptığı belirtiliyor.
Öte yandan Olay TV ve KRT TV yönetimi tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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