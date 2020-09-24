Olcay Şahan'dan Denizlispor'a icra takibi
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da geçen sezon forma giyen Olcay Şahan alacakları ödenmediği gerekçesiyle eski kulübüne icra takibi başlattı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da geçen sezon forma giyen Olcay Şahan alacakları ödenmediği gerekçesiyle eski kulübüne icra takibi başlattı. Denizlispor'un geçen sezon başı Trabzonspor'dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olcay, kulüp tarafından kendisine ödenmeyen 375 bin TL alacağı için avukatı aracılığıyla kulübe dava açıp, icra makbuzu gönderdi.
Denizli 4. İcra Dairesi, borç nedeniyle Denizlispor'a resmi tebligat yolladı. Tebligatta, Olcay Şahan'a 15 bin 737 TL yasal faiziyle birlikte toplam 390 bin 337 TL'lik ödemenin 7 gün içinde yapılması gerektiği, gereken ödeme yapılmadığı takdirde icra takibinin yasal olarak başlatılacağı belirtildi. Denizlispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Olcay, yeşil-siyahlı ekipte forma giydiği 30 maçta 1 gol attı, 3 de asist yaptı. Milli futbolcu Olcay, daha önce Beşiktaş'ta da oynamıştı.
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