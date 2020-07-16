Öldü diye morga kaldırılan adam yaşadığı halde çıkmasına izin verilmedi

16 Temmuz 2020 Perşembe, 10:14

El Nacional’ın haberine göre, 67 yaşındaki Juan Jose Munos Romero tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, 6 Temmuz’da Romero’nun öldüğünü belirterek morga gönderdi. Romero’nun öldüğüne inanmayan yakınları onu görmek istedi, ancak Kovid-19 pandemisi gerekçe gösterilerek morga alınmadı.

Daha sonra bir yolunu bularak morga girmeyi başaran Romero’nun kızı, babasının nefes aldığını ve gözlerinin açık olduğunu gördü. Doktorlar bu durumu, ölüm sonrası doğal reaksiyon olarak açıklayarak, kızı babasının öldüğüne ikna etmeye çalıştı. Kadın tüm ısrarlara rağmen babasını başka bir kliniğe götürdü ve adamın hemen tedavisine başlandı. Hastanın morgda geçirdiği süre içinde iskemiye yakalandığını belirtildi.

Kaynak: Sputnik