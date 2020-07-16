Öldü diye morga kaldırılan adam yaşadığı halde çıkmasına izin verilmedi
Kolombiya'da bir hastanede öldü diye morga kaldırılan adamın akrabaları onu canlı buldu.
El Nacional’ın haberine göre, 67 yaşındaki Juan Jose Munos Romero tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, 6 Temmuz’da Romero’nun öldüğünü belirterek morga gönderdi. Romero’nun öldüğüne inanmayan yakınları onu görmek istedi, ancak Kovid-19 pandemisi gerekçe gösterilerek morga alınmadı.
Daha sonra bir yolunu bularak morga girmeyi başaran Romero’nun kızı, babasının nefes aldığını ve gözlerinin açık olduğunu gördü. Doktorlar bu durumu, ölüm sonrası doğal reaksiyon olarak açıklayarak, kızı babasının öldüğüne ikna etmeye çalıştı. Kadın tüm ısrarlara rağmen babasını başka bir kliniğe götürdü ve adamın hemen tedavisine başlandı. Hastanın morgda geçirdiği süre içinde iskemiye yakalandığını belirtildi.
Kaynak: Sputnik
Video Haberler
- Adana'da akıl almaz olay! Böyle vuruldu
- Görenler hayrete düştü... Su içmeden yaşayabiliyor
- Köylü isyanda: Ben anayım bu toprakları savunacak benim!
- Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün korkunç ölümü
- Canlı yayında haberleri sunarken dişi yerinden çıktı
- 2 milyondan fazla kişi etkilendi! 50 kişi öldü
- Antalya’da tramvayda maske gerginliği!
- Çarpıcı iddia: Bu tuzağı 3 odak kurmuştur!
- 15 Temmuz gazisi Erdoğan'a seslendi: Biz size ne yaptık?
- İstanbul'da ortalığın savaş alanına döndüğü an kamerada