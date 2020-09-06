Öldürdüğü eşinin kanıyla duvara "İhanetin bedeli ölümdür" yazdı
İstanbul’da tartıştığı eşi Sevilay Kaya’nın boğazını keserek öldüren Vüsal Oruçov, polise teslim oldu. Polis, Vüsal Oruçov’un, genç kadının boğazını kestikten sonra kanıyla duvara, "İhanetin bedeli ölümdür" yazdığını belirtti.
İstanbul’da tartıştığı eşi Sevilay Kaya’nın boğazını keserek öldüren Vüsal Oruçov, polise teslim oldu. Polis, Vüsal Oruçov’un, genç kadının boğazını kestikten sonra kanıyla duvara, "İhanetin bedeli ölümdür" yazdığını belirtti.
Emniyet'ten alınan bilgiye göre olay, Gaziosmanpaşa’da Merkez Mahallesi Aldemir Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Vüsal Oruçov, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Sevilay Kaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada Oruçov bıçakla eşi Kaya'ya saldırdı.
Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarda bulunmasıyla polis olay yerine sevkedilirken Vüsal Oruçov evden aldıldı. Oruçov, bir süre sonra sokakta uygulama yapan polis ekiplerine "karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.
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"İHANETİN BEDELİ ÖLÜMDÜR" YAZDI
İnceleme yapan polis ekipleri Vüsal, Oruçov’un imam nikahlı eşi Sevilay Kaya'nın boğazını keserek öldürdükten sonra, genç kadının kanıyla duvara, "İhanetin bedeli ölümdür" yazdığını belirtti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sevilay Kaya'nın cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken Vüsal Oruçov’un emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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