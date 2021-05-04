Olesia Rykhliuk, Kuzeyboru’da
Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 2 sezon boyunca Galatasaray formasını giyen pasör çaprazı Olesia Rykhliuk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 2 sezon boyunca Galatasaray formasını giyen pasör çaprazı Olesia Rykhliuk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, transfer çalışmaları devam ediyor. Aksaray ekibi son olarak, Ukraynalı oyuncu Olesia Rykhliuk ile 1 yılık anlaşmaya vardı. Kuzeyboru, daha önce de Lianma Flores, Fulden Ural. Yasemin Şahin Yıldırım ve Hazal Selin Arifoğlu'nu kadrosuna katmıştı.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi
- Şişli’de bu kadarına da pes dedirten görüntüler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı
- 'Asker komutan tarafından öldürüldü' iddiası
- Milyonlarca memuru ilgilendiren karar