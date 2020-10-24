Olimpiyatta işler karıştı!

24 Ekim 2020 Cumartesi, 15:56

Avustralya Senatosu gelecek ay, Çin’in insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 2022’de Çin’de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları’na ilişkin boykot kararının tartışılacağını açıkladı.

The Diplomat’da yer alan haberde, Avustralya’nın bu kararında Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı baskının etkili olduğu belirtildi. Spor Bakanı Richard Colbeck, yaptığı açıklamada, bu tarzda bir boykot kararının senatoda olmadığını ve kararın Avustralya Olimpiyat Komitesi tarafından alınabileceğini ifade etti. Haberde Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), boykot kararına karşı bir harekete geçmeyeceğini ancak durumun ciddileşmesi halinde oyunlara az bir süre kala konuyu tartışabileceği kaydedildi. Ayrıca, Kış Olimpiyatları’nın Pekin’den alınmasının şu aşamada mümkün olduğu belirtilirken diğer ülkelerin tutumuna göre hareket edileceği belirtildi.

OLİMPİYATLAR GÖSTERİ YERİ DEĞİL

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Olimpiyat Oyunlarının siyasetten uzak kalması gerektiğini ve sporcuların oyunlar sırasında siyasi amaçlı protestolardan uzak kalmaları gerektiğini belirtti. Bach Guardian’a verdiği demeçte; ‘’ Olimpiyat Oyunları öncelikle sporla ilgili. Sporcular dayanışma ve barışı kişiselleştiriyorlar. Oyunların birleştirici gücü ancak herkes birbirine saygı ve dayanışma gösterirse ortaya çıkabilir. Aksi takdirde Oyunlar, dünyayı bölen ve birleştirmeyen her türden gösterilerin olduğu bir pazara haline gelecektir.’’ ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Tüzüğünün siyasi protestoyu yasaklayan 50.maddesinin değiştirilmesi bu senenin başında gündeme gelmişti.