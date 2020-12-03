Olimpiyatta 'temas' yasakları!

03 Aralık 2020 Perşembe, 13:19

Gelecek yıl düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları’nın organizatörleri, sporcuların düzenli koronavirüs testlerine tabi tutulacağını ve yarışlar sırasında seks yasağını da içeren katı kuralların ihlali halinde cezalara çarptırılacaklarını duyurdu.

Çarşamba günü yayınlanan rapora göre; Japonya’ya seyahat edenler kişiler, ülkeye giriş yapmadan 72 saat önce elde edilmiş negatif sonuçlu bir koronavirüs testine sahip olmak zorunda. Ve Tokyo 2020’de yarışacak sporcular 96-120 saatte bir teste sokulacak.

Ayrıca sporcuların yüksek sesle konuşması yasaklanırken, fiziksel temas ise tamamen yasak. Antrenman yapmadıkları ya da yarışmadıkları zamanlarda maske takmaları zorunlu olacak. Yarışmalar bittikten sonra da Japonya’da gezmek yerine ülkeyi hemen terk etmeleri istenecek.

Alınan kararlara uyulmaması halinde verilecek cezalar henüz belirlenmezken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile bir araya gelindikten sonra karar verilecek. Tokyo 2020 CEO’su Toshiro Muto, “Bu bir yasa değil ancak dikkatli olmamız ve insanlardan önlem almalarını istememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kurallara göre Japonya’ya seyahat eden kişiler 14 gün boyunca karantinada kalıyor. Ancak Olimpiyat için gidecek sporcular ve diğer paydaşlar bu kısıtlamalardan muaf olacak. Sporcular da ülke dışından gelecek seyirciler gibi, maske takmaktan tezahürat yasağına ve temas takibini sağlamak amacıyla biletleri saklamaya kadar değişen kurallara uymak zorunda kalacaklar.

KARANTİNA MESELESİ!

Olimpiyatlar için gelen seyircilere 14 günlük karantina uygulamasının pratik olmadığına karar veren organizatörler, bunun yerine takip programı indirmelerini ve sıkı güvenlik kurallarına uymalarını isteyecekler.

Ülkeye kaç kişinin gelebileceğini belirlemek için somut önlemler alınacak ve o sırada dünya çapındaki enfeksiyon oranlarına dikkat edilecek. Muto, katı güvenlik önlemlerinin oyunları farklı yapacağını kabul etse de, “Kutlamalar olmadan çok basit olacak ama umarım insanları sporun gücüyle cesaretlendiren hareketli bir organizasyon olur” ifadelerini kullandı.

Oyunların gelecek yıl güvenlik şekilde yapılması ihtimali, birçok ülkenin Covid-19 aşılarını yeni yıldan itibaren uygulamaya başlama kararı sonrasında artmış durumda.

Ancak tüm planlarını aşı yokmuş gibi yaptıklarını söyleyen Muto sözlerini şöyle noktaladı:

“Aşı ile ilgili olarak son zamanlarda olumlu haberler görmeye başladık ama şu anda henüz hiçbiri geçerli değil. Ne olacağı belirsiz. Bu yüzden aşının olmadığı varsayımı üzerine çalışıyoruz.”

Kaynak: Skor