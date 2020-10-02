Ölü sayısı katlanarak artan kentte durum
Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının yüksekliğinin Vali Ömer Seymenoğlu tarafından dile getirildiği Isparta'daki durumu İl Sağlık Müdürü açıkladı.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, dün ildeki kaymakamlarla yaptığı toplantıda, ölümlü vaka sayılarının koronavirüs salgınının ilk aylarındakinden çok fazla olduğuna dikkati çekerek, "Ağustos ayındaki ölüm sayısı ilk 5 aydaki sayının o kadar çok üzerinde ki, şaşırırsınız 'nasıl olur?' diye. Ağustosu kabullendik eylüle geldik, ağustosun da 2 katını geçtik şu ana kadar." demişti.
Salgının ildeki durumunun vehametini ortaya koyan bu sözlerin ardından Isparta İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, koronavirüs testi pozitif çıkan vakalarla ilgili bilgi verdi
Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında merkez köy ve mahalle muhtarları toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, "Isparta'da koronavirüs testi pozitif olan vatandaşların hepsi hastanede yatacak diye bir şart yok. Şu an Isparta'da pozitif olan vatandaşlarımızın yüzde 90'ı evindedir. Sadece yüzde 10'unu hastanede yatırıyoruz. Birçok kişi ayakta atlatıyor. Ayakta atlatılması bu hastalığın önemsenmemesi anlamına gelmiyor. Şu an 163 filyasyon ekibimiz var. Bunların 71'i hekimli, 92'si de sağlık personeli filyasyon ekibi" diye konuştu.
Sağlık Müdürü Karakaya, ayrıca kentte kamu kurumlarında önümüzdeki günlerde HES kodu uygulamasına gidileceğini söyledi. Karakaya, "HES kodu uygulamasıyla filyasyonda olan kişi otobüse ve uçağa binemiyor. Yakın zamanda alt yapısını hazırladığımızda, kamu binasına girmesini engelleyeceğiz. HES kodu almayan vatandaş giremeyecek" dedi.
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