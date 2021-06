03 Haziran 2021 Perşembe, 14:00

Sektöre yakından bakanların dile getirdiği bir gerçek var: Netflix çok yakında bir yol ayrımına gelecek. Streaming piyasasında liderliği elde bulunduran Netflix bir süredir Amazon Prime ve Disney + gibi dijital platformların rekabetini ciddi biçimde hissetmeye başladı. Ama bir yandan da salonlara film çıkmaya devam ediyor, tıpkı ABD’de (ve Çin gibi büyük pazarlarda) bir hafta önce salonlarda gösterime çıkan “Army of the Dead” filminde olduğu gibi. Tabii ki sadece bir hafta bir filmin salonlarda yüksek hasılat getirmesine yetmiyor, en az 30 gün gerekli zira bir hafta sonra bedava izleyeceğini bilen seyirci azıcık sabredebilir. Ama 30 günlük bekleme süresi de Netflix aboneleri tarafından hoş karşılanmayacaktır muhtemelen.

SALON SAVAŞLARI

Öte yandan Disney’in Fox’u satın almasıyla birlikte 5’ten 4’e düşen majör stüdyoların arasına şimdi belki Netflix 5. olarak katılabilir. Disney streaming’e başladıysa karşı hamle olarak Netflix’in de Disney’in hâkimiyetindeki salonlara daha ağırlıklı olarak çıkması beklenebilir deniyor açıkçası. Bu da Netflix’in ciddi anlamda bir değişime gitmesini gerektirecek elbette, bekleyip göreceğiz.

Gelelim bu haftanın konusuna yani “Army of the Dead” filmine. Hatırlayanlar olacaktır, Zack Snyder sinema kariyerine bir zombi filmiyle giriş yapmıştı. George A. Romero’nun “Dawn of the Dead” (Ölülerin Şafağı) filminin modern bir “remake”ini çeken Snyder bir hayli de olumlu eleştiriler almış, sonrasında “300” (300 Spartalı), “Watchmen”, “Legend of the Guardians”, “Sucker Punch” ve “Man of Steel” derken çok farklı, çok büyük bütçeli işlere dalmıştı. Adı uzunca bir zamandır DC ile özdeşleşen Snyder 15 yıl sonra yeniden bir zombi filmiyle geldi karşımıza. Açıkçası ilk zombi filmindeki kadar yüksek puan alabildiğini söylemek zor...

CARPENTER’IN FİLMİNİ AKLA GETİRİYOR

Her şeyden önce “Army of the Dead” Snyder’ın ilk zombi filminden farklı olarak bir “soygun” filmi olmaya da soyunuyor. Yani bunu neredeyse zombilerin işgal ettiği Las Vegas’ta geçen bir Ocean çetesi macerası gibi de düşünmek mümkün:

“Ocean’s Zombies” mesela... Ama benim aklıma bundan da çok John Carpenter’ın unutulmaz filmi “Escape From New York”u (New York’tan Kaçış) getirdi doğrusu...

Snyder’ın filminde Las Vegas dev bir zombi hapishanesine dönüştürülmüş durumda ve bir grup zombi avcısının belli bir kumarhanedeki 200 milyon dolarlık serveti araklayıp getirmeleri gerekiyor, sadece 48 saat içinde.

BU FİLMİN NESİ YENİ?

Tabii ki yeni bir zombi filmi çekmek artık çok da kolay değil yani çekebilirsiniz de içindeki hangi unsurlar “yeni” olacak, ne bulacaksınız da seyirci bu hikâyeyi “taze” olarak kabullenecek, o kısmı zor. Snyder burada işin içine soygun temasını koysa da ayrımcılık ya da cinsiyetçilik üzerinden bazı sahneler eklese de bana sorarsanız yeterli olmuyor ve film o anlamda tatmin etmiyor. Aksiyon kısımları alabildiğine cilalı ama çok da etkileyici değil; daha iyilerini defalarca izledik. Dave Bautista fiziğiyle olduğu kadar duygusal karakteriyle de izleyiciyi etkileyen Scott Ward rolü için iyi bir seçim olmuş. Kadrodaki diğer oyuncular arasında ise cinsel taciz suçlamaları ayyuka çıkınca kadrodan çıkarılan Chris D’Elia’nın sahnelerinin hepsini yeniden çeken Tig Notaro (dijital silme ve yeniden çekim işleri Netflix’e birkaç milyon dolara mal olmuş bu arada) ve oynadığı karakterin merkezinde olduğu bir film (Army of Thieves) daha çekilecek olan Matthias Schweighöfer özellikle öne çıkan isimler kanımca.

Özetle, süresi biraz fazlaca uzatılmış ve yıldız simaları olmayan (en ünlü oyuncusu Bautista ise çok sağlam bir aksiyon ya da alabildiğine iyi yazılmış bir senaryo bekliyor insan, ama yok maalesef) film beklentileri karşılamaktan uzak ne yazık ki. Zombi filmi denince esamesi okunmayacak bana sorarsanız.