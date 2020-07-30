Ölüm orucundaki tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal hastaneye kaldırıldı

30 Temmuz 2020 Perşembe, 22:29

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, ''Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal ATK'nın raporuna karşın tahliye edilmeyip Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi ve Halkalı’da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı'' bildirildi.

İstanbul Tabip Odası'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

''Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal ATK'nın raporuna karşın tahliye edilmeyip Sadi Konuk ve Kanuni EA Hastanelerine yatırıldılar. Meslektaşlarımıza hatırlatıyoruz: Tıp etiği hiçbir koşulda zorla müdahaleye izin vermez. Unutmayınız; aslolan hekimliktir.''

NE OLMUŞTU?

ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için 5 Nisan Avukatlar Günü’nde eylemlerini ölüm orucuna çevirdi.