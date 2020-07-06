Ölüm tehdidi aldığını söyleyen kadın, sosyal medyadan paylaştı: ‘Birazdan öldürülebilirim’

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 19:32

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ölüm tehditleri aldığını duyuran Mubarek, bir kez bıçaklandığını belirterek yetkililere seslendi.

‘Birazdan öldürülebilirim’ diyen Mubarek, şu ifadeleri kullandı; “Mayıs’ta bıçaklandım. Beni bıçaklayan Ahmet Fansa başka bir no’dan arayıp ailemin evine geleceğini aklına gelen her şeyi yapacağını söyledi. ‘İster savcıya ister polise git, olacak olan sona hazır ol’ diye tehdit etti. Polisi, jandarmayı aradım.Katledilirsem katil Ahmet Fansa. 8 Mayısta tedbir ve koruma kararı çıkardım. Karar 3 kere ihlal edildi ama tutuklama olmadı. Bundan aldığı cesaretle hâlâ arayıp tehdit edebiliyor.Jandarma bölgesindeyim ve ben jandarmayı arayıp durumu aktarana kadar evimin önünden 2 kere geçti Ahmet Fansa. Birazdan öldürülebilirim. İki farklı adres için koruma ve tedbir kararı çıkarttım. İki adres için de karar defalarca ihlal edildi. Söyleyecek sözüm kalmadı artık. Kadınların ahında boğulun.”



