Ölümcül balıklar, Meclis gündeminde
CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, "Balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak" diyen ve balon balıklarının Kanada'ya ihracından söz eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenerek, "Kanada'ya balon balığı göndereceklerdi ama hiç ses çıkmıyor. Balon balıklarının Kanada'ya ihracı uygulaması ne durumdadır, hangi aşamadadır?" diye sordu.
Tarım ve Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması talebiyle Meclis'e soru önergesi sunan Ayhan Barut, "Akdeniz ve Ege kıyılarımızda son yıllarda yoğun bir şekilde görülmeye başlanan ve zehrinin siyanürden bin 200, morfinden 3 bin kat daha etkili olduğu söylenen balon balıkları herkesi tedirgin ediyor. Halk sağlığını tehdit ettiği gibi balıkçıların ağlarına ve oltalarına da zarar veriyor" dedi.
"ÖLÜMCÜL DERECEDE ZEHİRLİ VE AVLANMASI YASAK"
Hint Okyanusu kökenli olan balon balıklarının Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e gelerek buradan yayıldığına dikkat çeken Barut, "Bu balığın Türkiye'de ticari avlanması ve kıyıya çıkarılması yasak. Oltayla avlananlar bu balığı yakalayabiliyor ama öldürücü etkide zehirli olduğu için tüketilmemesi gerekiyor. Amatör balıkçılar tarafından yakalanan bu ölümcül zehirli balıklar insanların yanı sıra kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar için de risk teşkil ediyor" diye konuştu.
"1 YILDIR AÇIKLAMA YOK"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenen Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Balon balıklarının derisinde, kas yapısında, iç organlarında, karaciğerlerinde, üreme organlarında tetrodotoksin (TTX) denilen zehir bulunuyor. Söz konusu zehirin, kanser tedavisinde kullanımı, ağrı kesici ve bağımlılık tedavisinde kullanımına yönelik bilimsel araştırmaların olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 1 yıl önce yapılan III. Tarım ve Orman Şurası'nın açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, 'Balon balığı için Kanada'nın kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu. 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak diyoruz' dedi. Ancak aradan geçen bir yıllık zaman zarfında bu uygulamaya dair hiçbir yeni açıklama yapılmadı."
"BUGÜNE DEK İHRACAT YAPTINIZ MI?"
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu önergede şu sorulara yanıt isteniyor:
"1- Balon balıklarının Kanada'ya ihracı uygulaması ne durumdadır/ hangi aşamadadır?
2- Hangi balon balığı türlerinin ihraç edilmesi planlanmaktadır?
3- Balon balıkları Kanada'ya ihraç edilirse hangi ilaçların hammaddesi olarak kullanılacaktır?
4- Kanada'daki ilaç firmasının ismi nedir? Ürettiği/üreteceği ilaçların kullanılabilirliğine dair yetkili kuruluşlardan gerekli onayları var mıdır?
5- Balon balığı zehri (Tetrodotoksin/TTX) içeren bu ilaçların modern tıpta kullanımı var mıdır?
6- Temmuz ayında Antalya'da bir vatandaşımız Benekli balon balığı (L. sceleratus) tüketerek hayatını kaybetmiştir. Bu uygulamanın yeni zehirlenme vakalarının önüne geçebileceği düşünülüyor mu?"
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