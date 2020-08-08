Omar veda etti, Galatasaray'a geliyor
Galatasaray’ın transferini bitirdiği Norveç’li sağ bek OmarElabdellaoui, eski takımı Olimpiyakos’a veda etti. Galatasaray’ın Omar transferini yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
Galatasaray’a el sıkıştığı 28 yaşındaki sağ bek Omar Elabdellaoui, Yunan ekibi Olimpiyakos’a veda etti. Omar’ın yakın zamanda İstanbul’a gelerek imza atması bekleniyor.
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