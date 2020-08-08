Omar veda etti, Galatasaray'a geliyor

Galatasaray’ın transferini bitirdiği Norveç’li sağ bek OmarElabdellaoui, eski takımı Olimpiyakos’a veda etti. Galatasaray’ın Omar transferini yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:23
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Galatasaray’a el sıkıştığı 28 yaşındaki sağ bek Omar Elabdellaoui, Yunan ekibi Olimpiyakos’a veda etti. Omar’ın yakın zamanda İstanbul’a gelerek imza atması bekleniyor.

Norveçli futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 47 maçta 1 gol 2 asistlik performans göstermişti.


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