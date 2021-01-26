Ömer Ali Şahiner, Konyaspor'a veda etti

26 Ocak 2021 Salı, 19:02

İttifak Holding Konyaspor'da 2012 yılından beri forma giyen Ömer Ali Şahiner, yeşil-beyazlı ekibe veda etti. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

Aslen Konyalı olan Ömer Ali Şahiner, 2012 yılından itibaren görev aldığı Konyaspor’a veda ederken, yeşil-beyazlı kulüpte tecrübeli futbolcunun takımdan ayrıldığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. 29 yaşındaki kanat oyuncusu için bir de veda klibi hazırlandı. Ömer Ali Şahiner’in veda videosunda duygusal anlar yaşanırken, göz yaşlarını tutamadığı gördüldü.Tecrübeli futbolcu resmi internet sitesinden paylaşılan veda mesajında, "2012 yılından bu yana takımımızda forma giyen kaptanımız Ömer Ali Şahiner ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşarak sona erdirilmiştir. Ömer Ali Şahiner takımımıza katıldığı ilk günden bu yana tam anlamıyla aidiyet duygusu ve kazanma hırsıyla formamızı başarıyla terletmiş, armamızı alnının akıyla göğsünde taşımıştır. Konya’mızın yetiştirdiği ve Türk futboluna kazandırdığı Milli Futbolcumuz, takım kaptanımız Ömer Ali Şahiner’e kulübümüze vermiş olduğu emekler, yaşattığı tarihi başarılar ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.