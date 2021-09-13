Ömer Çelik FOX TV muhabirinin neden toplantıya alınmadığını açıkladı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Çelik, FOX TV muhabiri önceki toplantıya alınamaması hakkında "Bu şahsi bir problemdir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Çelik'İn açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:
- Sakarya Zaferi'nin 100. yılını idrak ettiğimzi bir gündeyiz. Vatanımıza göz diken güçlere karşı verdiğimiz mücadelinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Bu toprakların edebiyen vatanımız olacağı bir kez daha ilan edilmiştir.
- Mali ve İdari İşler Başkanlığımızın kapsamlı sunumları var. Sosyal politikalarla ilgili değerlendirmeler yapılacak.
- İnsanlık dışı bir yapı olan teröre karşı verdiğimzi mücadelede hiçbir şekilde geri adım atılmadan operasyonlar devam ediyor.
- Aynı zamanda çok önemli operasyonlara da imza atılıyor.
- Güvenlik güçlerimiz 126 eylemi engelledi.
- Terör örgütünün yönetici kadrosuna yönelik operasyonlar güçlü bir şekilde devam ediyor. İnsanlık için bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.
YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
- Okullar açıldı. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız çok ciddi bir koordinasyon içinde. Okulların sürekli açık kalmasını sağlamak için.
- AK Parti'de okul öncesi erişimin artması çok önemli bir olgudur.
- Başarı farklılıklarını engellemek için okul öncesi erişim çok önemli bir rol oynuyor.
- Okul öncesi erişime erişen öğprenci sayısı 4 kat artmıştır.
- Ortaöğretim okulları 2020 yılında yüzde 87.3 oranına ulaştı.
- Asıl özne öğretmenlerimizdir ve öğretmenlere yapılan yatırımdır.
- 2020 yılından bu yana öğretmen başına düşen öğrenci sayısı düştü. Bu şekilde öğretmenlerin öğrencilerle ilgilenme oranı arttı.
- Ders kitaplarının ücretsiz sdağıtılması da önemli bir gelişmedir. Bu da başarıyı etkilemiştir.
- Eğitim alanında daha güçlü bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz.
ERDOĞAN'IN YENİ KİTABI
- Cumhurbaşkanımızın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı yayımlandı. Uluslararası terörizm, İslam karşıtlığı ve daha birçok konularda açıklamaları vardı. Şimdi daha müstakil bir şekilde bu konular ele alındı.
- Türkiye'nin bütün refah çabalarında nasıl mücadele verildiği anlatılmaktadır. Kitabın geliri tamamen AFAD'a bağışlanacaktır.
- Mısır ülkemizin önemli ortaklarından bir tanesi. 2020 yılında ticaret hacmimiz 4,85 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Libya, Suriye, IRak meseleleri Mısır ile görüşmemiz gereken meseleler. Kardeş Mısır halkına selam, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz.
- Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Taliban 15 Ağustos itibarıyla ülke genelinde hakimiyet kurdu. Yabancı askerler 31 Ağustos'ta çekildi.
- TSK görevini büyük bir gururla tamamladı.
- Kadın hakları konusundaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.
- Türkiye Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatmamıştır ve bu herkesin arzusudur.
- Pakistan, Rusya, Çin ve İran Büyükelçilikleri de faaliyetlerini sürdürüyor.
- Afganistan'daki yönetimle ilgili görüşemelerimiz konusunda uluslararası siyaseti takip ediyoruz.
- Hassasiyeti kaşımak yerine menfaatlerimize sahip çıkmalıyız.
FOX TV MUHABİRİNİN BASIN TOPLANTISINA ALINMAMASI
- Bazılarının takıntılı şekilde ağır ifadeleri olsa da kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Hepiniz buraya gelip katılıyorsunuz. Söz konusu muhabir, 3-4 ayda buraya gelen bir kişidir. Şimdiye kadar hiçbir şekilde engellenmesi söz konusu olmamıştır. Bunu kendisi de ifade ediyor. Bu arkadaşımız uyarıldığında sürekli olarak burada sıkıntı çıkmıştır. FOX yönetimine de bu iletilmiştir. Diğer muhabirlerle hiçbir problem olmamıştır.
- Bu şahsi bir problemdir. Bu kurumların kuralları var. Buradaki kurallara uyulmasını da isteriz. Bazı siyasetçilerin dediği gibi basın özgürlüğüne engel bir şey de yok. Bunu getirip daha sonra ana haber bülteninde bir şahıs, kurumsal yapılarına yönelik bir tavır gibi sunuyor. AK Parti'ye karşı yeminli bir muhalefet üretebilirler. Bununla da bir sorunumuz yok. Ama kamuoyuna doğru bilgi vereceksiniz.
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