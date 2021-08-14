Karagümrük, Gaziantep'i 3-2 mağlup etti

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:11

Süper Lig'de bugün oynanan ilk karşılaşmada Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Gaziantep'i ağırladı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Karagümrük, 10. dakikada yeni transferi Pesic’in golüyle skoru 1-0’a getirdi. Ahmed Musa’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sırp futbolcunun şutu savunmaya çarpsa da ağlarla buluştu.

17. dakikada Gaziantep’de Dicko, ceza sahasında Efe’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Sagal hata yapmadı ve skora tekrar denge geldi.

Golden iki dakika sonra savunma arkasına sarkan Erhun’un ceza sahası içine havalandırdığı topta Pesic, topu boş ağlara gönderirken kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken Gaziantep’te ilk golü kaydeden Sagal, 45+2’de kırmız kart gördü.

37. dakikada ilk sarı kartını gören Şilili oyuncu, ilk yarının uzatma bölümünde rakibine yaptığı müdahale sebebiyle ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

GOLLER SON DAKİKADA GELDİ

İkinci yarıya da etkili başlayan Karagümrük, Pesic ve Kerim Frei ile gole yaklaşsa da pozisyonları değerlendiremedi.

Maçın son bölümüne Karagümrük'ün üstünlüğüyle girilirken 90. dakikada İstanbul ekibinin yeni transferi Ahmed Musa takımının üçüncü golünü kaydetti.

Kerim Frei'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Nijeryalı oyuncu, topu ağlara gönderdi ve bu sezonki ilk golünü attı.

Golden 3 dakika sonra Kitsiou'nun ceza sahasına gönderdiği topta savunmadan seken topu düzgün bir vuruşla tamamlayan Djilobodji, farkı bire indirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

Sezona 3 puanla başlayan Karagümrük, ligin ikinci haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olurken Gaziantep, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.