Ömer Seyfettin’in imzalı mektubu satışa çıkarılıyor

19 Mart 2021 Cuma, 13:38

İstanbul Müzayede 30 Mart Salı günü online olarak gerçekleştireceği 66. Müzayede "Anılar ve İmzalar II" başlıklı müzayedede Ömer Seyfettin’in imzalı, fotoğraflı bir kartpostal mektubunu satışa çıkaracak.

Türk edebiyatının önde gelen öykücülerinden Ömer Seyfettin genç denebilecek bir yaşta, 36 yaşında vefat ettiği için gazete ve dergilerde yayınlanan hikâyeleri sağlığında kitap olarak basılamamıştı.

Şimdiye kadar da imzalı bir fotoğrafı veya mektubu müzayedelere çıkmayan Seyfettin’in yıllar sonra mahalleden arkadaşı Münir’e gönderdiği bir mektup kartpostalı ilk kez İstanbul Müzayede aracılığıyla koleksiyonerini bekliyor.

LOT 267- O¨MER SEYFETTI·N’I·N (1884 - 1920) ARKADAŞINA YOLLADIGˆI KARTPOSTAL MEKTUP

"17 Nisan 1321 (30 Nisan 1905) Kus¸adası

Kardes¸im Mu¨nircigˆim, mektup yazamadıgˆım ic¸in kusura bakma... Bu adem-i samimiyet ve lakaydiden degˆil, yazacak bir s¸ey olmadıgˆındandır. Buradaki hayatımı sana yazsam sen Manc¸urya’da yani Arnavutluk’ta olmak mu¨nasebetiyle mu¨teessir olacaksın. S¸imdi yaz... Her taraf zevk ve sefa ile dolu... Gece denizi seyretmek, sandalla gezmek kadar insana I·stanbul’u der-hatır ettirecek bir şey olamaz. Yalnız para ic¸in biraz sıkıntı varsa da bütçemin açığını şimdilik babam kapatıyor. Bu¨tu¨n gu¨nlerim sai^ ve safa^ içinde gec¸iyor...





Her Neyse, resimlerinden beklerim, ben de go¨nderecegˆim, hani Arnavut elbisesiyle c¸ıkardıklarından... Pederinin, validenin ve hems¸irenin ellerinden o¨perim. Mahalleden ne havadis var? Mektuplarında bana I·stanbul’dan bahset... Ben de uzun mektuplar vaad ederim kardes¸im."