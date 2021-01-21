Ömür uzatan içecek: Nar suyu
Nar suyu tüketiminin ömrü uzatmaya ve kansere yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olacağı bildirildi.
İngiliz Express portalının haberine göre, meyve sinekleri (drosophila) üzerinde yapılan deney, nar suyunun erkek ve dişi sineklerinin ömür süresini sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 8 uzatmaya yardımcı olduğunu gösterdi. Ayrıca nar suyu verilen sineklerin çok daha uzun süre fiziksel performans sergilediği kaydedildi.
Narın, hücrelerde mitokondriyal işlevi iyileştirebilen ürolitin A adlı maddeyi içerdiği ortaya çıkarıldı. Mitokondriyal işlevin iyileşmesi de kas güçsüzlüğünü önlemeye ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor.
Uzmanlar, nar suyu tüketiminin tehlikeli hastalıklara karşı bile koruduğunu kanıtladı. Bu içeceğin kanser ve kalp hastalığı riskini azalttığı kaydedildi.
Doktorlar her gün nar suyu içmeyi tavsiye ediyor. Bu içecek özellikle erkekler için faydalı, çünkü düzenli tüketildiğinde prostat kanseri riskini önemli ölçüde azaltıyor.
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