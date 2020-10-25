Onarılamaz sonuçları olacak
Türkiye Ormancılar Derneği, Orman Mühendisleri Odası, Tarım Orman-İş Sendikası ve Orman Teknikerleri Derneği’nin İzmir şubeleri, Kültür Bakanlığı’nca son dönemlerde tanıtımı yapılan Çeşme Yarımadası’na yapılacak “Çeşme Turizm Projesi”ne tepki gösterdi. Proje ile bölgedeki, kamu kullanımına açık ve devlete ait olan arazilerin, özel kullanıma tahsis edileceği belirtilen açıklamada, “16 bin hektarlık proje alanının 4 bin hektarı ormanlık alan, geri kalan ise endemik türlerin yoğun olduğu alanlardır” denildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Çeşme Turizm Projesi” ile ilgili süreç devam ederken projeyle ilgili tartışmalar da sürüyor. Yarımadanın yüzde 55’ini kapsayan bir alanda yapılması planlanan proje kararına ilişkin 107 farklı özel ve tüzelkişi, meslek kuruluşu tarafından yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldı, davalar henüz sonuçlanmadı. 16 bin hektarlık proje alanının yaklaşık 4 bin 293 hektarının tescilli/henüz tescili yapılmamış orman alanı olduğuna dikkat çeken kuruluşlar şu bilgileri paylaştı: “Alanın yaklaşık 300 hektarı ‘boylu orman’, diğer bölümleri bitki çeşitliliği bakımından çok zengin, görece boysuz yoğun bir bitki formasyonu ile kaplı. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personelince Çeşme Yarımadası’nda yapılan çalışmalarda yörede korunması gereken 19 adet bitki türü tespit edilmiştir. Bunlardan 6’sı ‘endemik’, 10’u ‘nadir’ ve 3’ü ‘CITES-hassas acil korunması gereken tür’, 1’i ‘hem nadir hem de CİTES’ kapsamındadır. Burada turizm vb. amaçlı tesislerin yapılmasına izin verilmesi, bölgenin geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görmesini kaçınılmaz hale getirecektir.”
Alanın turizm amacıyla yapılaşmaya açılmasının yalnızca İzmir’in değil, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren tehlikeli bir müdahale olduğuna dikkat çeken meslek kuruluşları, alanın “parsel parsel” yöntemle ihale edileceğinin altını çizerek kıyı alanlarının halka açık olacağının söylendiğini, ancak proje “üst gelir grubuna” hitap edeceği için kıyıları halkın kullanmasının mümkün olmayacağını da belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!
- Testi pozitif çıkan İmamoğlu için Tevfik Göksu ne dedi?
- Ekranda beliren “Öööööööiiiiiillllll” yazısına açıklama
- 'On binleri oraya yığarım!'
- Sokak röportajında iktidarı eleştirdi, evi basıldı
- AKP'li oyuncudan İmamoğlu ile ilgili iğrenç paylaşımlar
- Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi'ni ülkeye çağırdı
- Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk açıklama
- AKP'de deprem!
- TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar
Video Haberler
- Halkevleri üyelerinin eylemine polis müdahalesi
- Dolandırıcılardan ‘pes’ dedirten mesaj
- Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü!
- Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti
- Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 3 yaralı
- İmamoğlu: İnşallah sağlığımıza kavuşacağız
- Şişli'de rezaletin görüntüler! O anları kamerada
- Derdiyle kendisini ağlatana 100 TL veriyor
- Sosyal medyayı ikiye bölen otobüsteki kavga kamerada
- Bağcılar’daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu
En Çok Okunan Haberler
- Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!
- Testi pozitif çıkan İmamoğlu için Tevfik Göksu ne dedi?
- Ekranda beliren “Öööööööiiiiiillllll” yazısına açıklama
- 'On binleri oraya yığarım!'
- Sokak röportajında iktidarı eleştirdi, evi basıldı
- AKP'li oyuncudan İmamoğlu ile ilgili iğrenç paylaşımlar
- Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi'ni ülkeye çağırdı
- Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk açıklama
- AKP'de deprem!
- TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar