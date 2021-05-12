Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: "İyileşemiyorum"
Babası Zeki Alasya'nın ölümünden sonra hayat arkadaşı Alpay Göltekin'i de kaybeden Zeynep Alasya, yaşadığı zor günleri atlatamadığını belirtti. Alasya, "Olmuyor, iyileşemiyorum. Yara bere içindeydim" dedi.
Usta sanatçı Zeki Alasya'nın kızı
Zeynep Alasya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini
duygulandırdı. Alasya, 2015 yılında babası Zeki Alasya'yı kaybettikten sonra
kendini toparlayamadan geçtiğimiz yıl da eşini Alpay Göltekin'in ölüm haberiyle
sarsılmıştı. Alasya, sosyal medya hesabından, yaşadığı zor günleri
atlatamadığını belirtti.
"YAŞIYORUZ BİR ŞEKİLDE,
YAŞAMAK DENİRSE"
Eşinin ölümünün 1. yıl dönümünde Instagram hesabından paylaşım yapan Zeynep Alasya, "Olmuyor, iyileşemiyorum. Her yerim yara bere içinde... Yaşıyoruz bir şekilde, ne kadar yaşamak denirse... 'Özledim' demek bile çok zor geliyor. Her şey eksik, her şey yarım... Bana ne, bugün de ötmeyiversin kuşlar" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi