Önce yolunu yaptı sonra ziyarete gitti

Oğlu Berat’ı özel bir rehabilitasyon merkezine götu¨rmek için her gu¨n 70 metrelik patika yoldan sırtında taşıyarak ana yola çıkaran anne Sibel Selçuk'un yaşadığı sıkıntıların basında yer alması u¨zerine harekete geçen Marmaris Belediyesi caddeden eve kadar yol yaptı. Yapılan yol nedeniyle Başkan Oktay’a teşekku¨r eden anne Sibel Selçuk, “Yol yapıldıktan sonra bu¨yu¨k kolaylık yaşadık. Berat’ı artık çok daha kolay götu¨rebiliyoruz” dedi. Başkan Mehmet Oktay ise özellikle engelli vatandaşların sorunlarını çözmeyi her zaman öncelik olarak gördu¨klerini belirterek, “Berat’ın ve sizlerin yu¨zu¨nu¨n gu¨lmesi bizim için en bu¨yu¨k kıvanç. Desteğimiz her zaman su¨recek” dedi.