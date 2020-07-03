Önce yolunu yaptı sonra ziyarete gitti
Marmaris Söğüt Mahallesi'nde yaşayan Haydar ve Sibel Selçuk çiftinin 11 yaşındaki oğulları Berat, yüzde 99 oranında engelli olarak dünyaya geldi.
Oğlu Berat’ı özel bir rehabilitasyon merkezine götu¨rmek için her gu¨n 70 metrelik patika yoldan sırtında taşıyarak ana yola çıkaran anne Sibel Selçuk'un yaşadığı sıkıntıların basında yer alması u¨zerine harekete geçen Marmaris Belediyesi caddeden eve kadar yol yaptı. Yapılan yol nedeniyle Başkan Oktay’a teşekku¨r eden anne Sibel Selçuk, “Yol yapıldıktan sonra bu¨yu¨k kolaylık yaşadık. Berat’ı artık çok daha kolay götu¨rebiliyoruz” dedi. Başkan Mehmet Oktay ise özellikle engelli vatandaşların sorunlarını çözmeyi her zaman öncelik olarak gördu¨klerini belirterek, “Berat’ın ve sizlerin yu¨zu¨nu¨n gu¨lmesi bizim için en bu¨yu¨k kıvanç. Desteğimiz her zaman su¨recek” dedi.
Video Haberler
- Vakıfbank önünde liyakat güreşi
- Karamollaoğlu'ndan 'Sivas Katliamı' açıklaması
- Düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
- Yılanlar depremin habercisi mi? Uzmanı yanıtladı
- Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Sivas Katliamı anmasına polis müdahalesi!
- Kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan kamerada
- İstanbul’da dehşet anları: Sopa ve satırla dövdü
- Myanmar'da madende heyelan 113 ölü
- Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!