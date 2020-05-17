Öner Yağcı: ‘Şiir toplumun damarını etkiler’
Öner Yağcı, doğru dersler çıkarabilmek için dünün iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, “40 Kuşağı’nı oluşturan şairler, o dönemin Türkiye’sinde faşizme, savaşa ve baskı düzenine karşı duruşlarıyla örnek bir aydın tavrı sergileyen şairlerdir,” diyor.
-
“40 Kuşağı Şairleri”ni incelemenizi gerektiren özellikleri neler?
Tarih,
yaşamın her alanındaki birikimleri en geniş, en ayrıntılı, en bütünlüklü olarak
aktarırsa gerçekten bilim olur. Bugünlere nasıl geldiğimizi anlamak için
dünümüzün direnişle dolu bir dönemini incelemek boynumuzun borcudur.
-
Yalnızca şairlerden mi oluşuyor bu isimler? Kimler yer alıyor bu isimler
arasında?
Elbette
yalnızca Hasan İzzettin Dinamo, Rıfat Ilgaz, M. Niyazi Akıncıoğlu, A. Kadir,
Enver Gökçe, Mehmed Kemal, Ö. Faruk Toprak, Arif Damar, Attilâ İlhan, Ahmed
Arif, Şükran Kurdakul gibi şairlerden oluşan bir kuşak değil. O yılların solcu dergilerinde
ürünlerini yayınlamış olan P. Naili Boratav, Behice Boran, Niyazi Berkes, Adnan
Cemgil, Reşat Fuat, Zekeriya Sertel, Mehmet Ali Aybar, Abidin Dino, Suat
Derviş, Kemal Sülker gibi yazarların toplumbilimci, siyasetçi kimlikleri;
Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Halikarnas Balıkçısı’nın öykücü, romancı
kimlikleri öne çıkar. 40 Kuşağı romancıları ya da öykücüleri diye ayrı
çalışmalar elbette yapılabilir, yapılmalı.
ÖZGÜN,
TOPLUMCU 40 KUŞAĞI
-
Bu isimler hangi koşullarda, hangi düşüncelerle ortaya çıktı?
1940’lı
yıllarda dünya büyük bir savaşın içindeydi. Türkiye’de de Turancı, ırkçı, sağcı,
gerici bir saldırganlık yükseliyordu. Tek parti yönetimi sola karşı baskıcı
politikalar izliyordu. Nâzım Hikmet hapisteydi. Sabahattin Ali’nin başı hep
beladaydı ve sonunda öldürüldü. Irkçılık-Turancılık davası, Tan Matbaasının
yakılması, Dil Tarih olayları, sol partilerin, gazetelerin, dergilerin
kapatılması, kitapların toplatılması, yazarların ve şairlerin hapishanelere
doldurulması, sürgünlere gönderilmesi yaşanmaktaydı. Bu koşullarda savaşa,
faşizme, baskılara karşı düşüncelerle, direniş odağı olarak 40 kuşağı ortaya
çıktı.
-
Bu düşüncenin dünya edebiyatındaki karşılığı nedir?
Önceleri
Sovyetler’deki “sosyalist gerçekçilik”le özdeş kabul edildiyse de “özgürlükçü”
yanlarıyla özgün, toplumcu bir akım oldular. Eluard, Aragon gibi Fransız direniş
şairlerinin nasıl özgün bir yerleri olduysa bizim 40 kuşağının da öyle özgün
bir yeri vardır.
-
Bu isimler ilerleyen dönemde nasıl bir çizgi izlediler?
Hepsi
de ömrü boyunca özgürlükçü, solcu, sosyalist şair, yazar olarak yaşadı.
‘TOPLUMUN
TÜMÜ SOLA DÜŞMAN OLMADI’
-
1940’lardan günümüze toplumculuğa bakış değişti mi?
1961
Anayasasından sonra sosyalist örgütlenmelerin ve yayınların önündeki engeller
kaldırılınca göreceli de olsa özgür düşünce kendini anlatmaya başlayınca toplumu
elbette etkiledi. 1960’ların ortalarından başlayarak TİP’in, DİSK’in, TÖS’ün,
FKF’nin, DEV-GENÇ’in doğuşu, toplumun tümüyle sola düşman olmadığının
kanıtıdır.
-
O dönemin farklı anlayışlardaki oluşumları birbirini nasıl etkiledi?
Irkçı
bağnazlıklar dışında Garipçiler de Anadolucular da toplumcu gerçekçilerin
savunduğu savaşa karşı, faşizme karşı, hümanist, özgürlükçü düşünceleri
benimsediler.
-
Kitabınızın sonunda uzun bir kaynakça var. Sözünü ettiğiniz isimlerin - hepsinin
olmasa da - kitapları basılıyor. Bu isimlerin neden görmezden gelindiğini
düşünüyorsunuz?
Dünyada
bir paylaşım savaşının olduğu, yeni kurulmuş sayılacak bir devletin ayakta
durma savaşımı verdiği koşullarda bir yandan da iktidara yönelik soldan ve
sağdan muhalefet oluşunca iktidarın baskı politikasını dünyadaki dengelere göre
çoğaltması yaşandı. Bu baskılar düşünce ve yaratma özgürlüğünü yok edecek bir
noktaya kadara geldi. Bunun sonucu o kuşak sanatçılarının yok sayılması ve
yaratılarını geleceğe aktarmaları engellenmek istendi.
40 Kuşağı Şairleri / Öner Yağcı / Telgrafhane Yayınları / 184 s. / 2020.
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