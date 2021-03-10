Öney ve Tanrıdağlı’dan düet

Feryal Öney ve Güldiyar Tanrıdağlı’nın son tekli çalışması “Çiçekçi Seyhan” tüm dijital platformlarda yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2021 Çarşamba, 03:12
Öney ve Tanrıdağlı’dan düet
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BGST Records etiketiyle yayımlanan şarkının sözleri Öney’e, beste ve düzenlemesi Güldiyar Tanrıdağlı’na ait. Öney, şarkıyla ilgili şunları söyledi: “Bu şarkıyı Güldiyar’la birlikte, tarihe küçük bir not düşmek için yaptık: ‘Kadınlar yaşasın!’ demek için.”


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