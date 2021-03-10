Öney ve Tanrıdağlı’dan düet

10 Mart 2021 Çarşamba, 03:12

BGST Records etiketiyle yayımlanan şarkının sözleri Öney’e, beste ve düzenlemesi Güldiyar Tanrıdağlı’na ait. Öney, şarkıyla ilgili şunları söyledi: “Bu şarkıyı Güldiyar’la birlikte, tarihe küçük bir not düşmek için yaptık: ‘Kadınlar yaşasın!’ demek için.”

