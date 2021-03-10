Öney ve Tanrıdağlı’dan düet
Feryal Öney ve Güldiyar Tanrıdağlı’nın son tekli çalışması “Çiçekçi Seyhan” tüm dijital platformlarda yayımlandı.
BGST Records etiketiyle yayımlanan şarkının sözleri Öney’e, beste ve düzenlemesi Güldiyar Tanrıdağlı’na ait. Öney, şarkıyla ilgili şunları söyledi: “Bu şarkıyı Güldiyar’la birlikte, tarihe küçük bir not düşmek için yaptık: ‘Kadınlar yaşasın!’ demek için.”
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