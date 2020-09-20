Onlarca aracın camını kırdı, gözaltına alındı

Şanlıurfa’da, park halindeki 21 aracın camını sopayla kıran yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

DHA
20 Eylül 2020 Pazar, 14:23
Onlarca aracın camını kırdı, gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Olay, Şanlıurfa'nın merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir kadın, bilinmeyen nedenle elindeki sopayla park halindeki 21 otomobilin camlarını tek tek kırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polisler, kısa süre içerisinde kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler