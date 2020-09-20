Onlarca aracın camını kırdı, gözaltına alındı

20 Eylül 2020 Pazar, 14:23

Olay, Şanlıurfa'nın merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir kadın, bilinmeyen nedenle elindeki sopayla park halindeki 21 otomobilin camlarını tek tek kırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polisler, kısa süre içerisinde kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



