'Önlemler sıklaştırılmalı, okullar açılmamalı'

07 Ağustos 2020 Cuma, 12:15

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), Covid-19 pandemisinin yeniden zirve yapmasının göz önünde bulundurularak önlemlerin sıkılaştırılması ve okulların açılmaması gerekliliğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

MMO Başkanı Yunus Yener imzalı açıklamada, bilinçli olarak izlenen hatalı politikalar sonucu salgının tekrar yaygınlaşmaya başladığı belirtilirken, verilerdeki tüm çarpıtmalara karşın valilerin, yerel yöneticilerin, hastane başhekimlerinin ve sağlık meslek örgütlerinin açıklamalarının Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerinin gerçek olmadığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Gerçeklerin acı da olsa kabul edilmesi ve çok ivedi olarak toplum sağlığını korumayı ve geliştirmeyi temel alan politika ve uygulamalara geçilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, öncelikli olarak yapılması gerekenler sıralandı.

OKULLARI AÇMAK SALGINI YAYGINLAŞTIRIR

"Okulların büyük bölümünde mekanik havalandırma sistemlerinin bulunmadığı, havalar soğuyunca doğal havalandırmanın da çok güçleşeceği, sınıfların boyutları ve kalabalık öğrenci sayıları dikkate alındığında sosyal mesafe kurallarına göre oturma ve ders düzeninin sağlanmasının mümkün olamayacağı açıktır." denilen açıklamada "Bu konularda gerekli hazırlıklar yapılmadan, sırf özel okul sahipleri tahsilat yapabilsin diye okulları açmak, salgını yaygınlaştırmaktan başka sonuç vermeyecektir. Okullar, salgın bütünü ile kontrol altına alınmadan ve eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılmasına imkan verecek gerekli düzenlemeler yapılmadan açılmamalıdır." denildi.

Bilim Kurulu'nun halk sağlığı uzmanları, TTB, TMMOB, sağlık uzmanlık dernekleri ve sendika temsilcilerinin katımıyla güçlendirilmesi, Kurul'un kararlarının kamuoyuna duyurulması ve eksiksiz olarak uygulanması çağrısı yapılan açıklamada, "Salgınla ile ilgili bilgi ve verilerde tam bir şeffaflık sağlanmalı, tüm bilgiler çarpıtılmaksızın kamuoyu ile paylaşılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İŞVERENİ KOLLAYAN DÜZENLEMELER İPTAL EDİLSİN

Salgın sürecinde işe gidemeyen, işten çıkarılan ve iş bulamayanlara maddi destek sağlanması, İşsizlik Sigortası Fonu’nun kaynaklarının şirket patronları için değil emekçiler için kullanılması gerektiği dile getirilen açıklamada işverenleri koruyan ve kollayan düzenlemelerin iptal edilmesi istendi.

Sağlığın kamusal bir hizmet olduğu hatırlatılan açıklamada özel sağlık kuruluşlarının kamulaştırılması talep edilerek "İşletici şirketlere fahiş kâr sağlayan şehir hastanelerindeki soyguna son verilmelidir." vurgusu yapıldı.

YAPILAR İÇİN MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI

Açıklama şu uyarılarla tamamlandı:

"Mevcut ve inşa halindeki tüm yapıların iklimlendirme/havalandırma tesisatlarıyla ilgili önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğu, işyerlerinin havalandırılmaması ya da uygun olmayan şekilde havalandırılmasının da virüsün yayılmasında rol oynadığı açıktır. Hastaneler, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, büyük ofisler, yolcu terminalleri, oteller, okullar, kreşler gibi genel ve büyük hacimli mahaller ile toplu taşıma araçlarının iklimlendirme tesisatlarında bazı yeni düzenlemeler ile bakım ve periyodik muayenelerin tekniklerine uygun olarak yapılması gerekir. Odamız, bütün tesislerin ve araçların hijyen ve iklimlendirme-tesisat sistemleri için görev almaya, teknik destek vermeye hazırdır. Bu vesileyle belirtmek isteriz, bütün mekanların yapı üretim süreçleri, bakımı ve işletmesinde yer alan mühendislerin de, Odalarınca belgelendirilmesi ve sicillerinin tutulması gerekir. Ayrıca biliyoruz ki mevcut yapıların hiçbiri salgın koşulları düşünülerek yapılmamıştır, mevcut halleriyle kullanılması büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle ilgili kamu idarelerini bu sorunları derhal düzeltmeye, gerekli mevzuat değişikliklerini Odalarla birlikte yapmaya, İklimlendirme Teknik Kurulumuzun açıkladığı önlemleri dikkate almaya, önlemleri sıkılaştırmaya ve şeffaflığa davet ediyoruz."



