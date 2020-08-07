Öğretmenler Özel Okullar Derneği Başkanı'ndan özür bekliyor

07 Ağustos 2020 Cuma, 11:14

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal’ın koronavirüs sürecinde okulların açılmasını eleştiren sendikaları ve öğretmenleri hedef alan ifadeleri büyük tepkiyle karşılandı.

Dal'ın “İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar” sözlerine Eğitim Sen'den verilen yazılı yanıtta şöyle denildi:

“Öğretmenleri çalışmadan para kazanmak istemekle, sendikaları da suyu bulandırmakla suçlayan bu zihniyetin önceliği çocukların üstün yarar veya toplumsal fayda değil elde edeceği kazançtır. En ağır koşullar altında çalışan, ülkenin her köşesinde fedakârca görev yapan öğretmenleri çalışmadan para kazanmak isteyen bir kesim olarak gösteren bu açıklamanın derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Hiç kimse öğretmenlere dönük bu şekilde suçlayıcı ifadeler kullanamaz."

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere, tüm MEB bürokrasisini bu haddini aşan açıklamaya karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Bu açıklamanın sahibi olan zat, tüm öğretmenlerden kamuoyu önünde özür dilemeli ve acilen yaptığı bu açıklamayı geri almalıdır. Eğitim Sen, mesleğimizi ve tüm eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını korumaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da Dal'ın sözleriyle "öğretmenleri irfan ordusu olarak değil dükkanındaki tezgahtar olarak gördüğünü gösterdiğini" belirterek "Merak ediyorum, Sayın Dal çevresinde 'oh ne güzel dört aydır okullar tatil oldu, keyfime diyecek yok' diye konuşan kaç tane öğretmene denk gelmiştir acaba? Öğrencilerimizin eğitim sürecinin aylarca kesintiye uğramış olmasının ızdırabını duymayan tek bir öğretmene şahit olmuş mudur? Yazıklar olsun!" tepkisi gösterdi.

NURULLAH DAL NE DEDİ?

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, koronavirüs salgınında vakaların yeniden artış seyrine geçmesi nedeniyle eğitimcilerin endişe ve eleştirilerine karşılık tüm özel okulların eğitime hazır olduğunu öne sürüp “Bir kısmı 17’sinde, bir kısmı da 24’ünde telafiye başlayacaklar. Okullarımız TSE ve Bilim Kurulu’nun tüm standartlara uygun. Bu konuda bir sıkıntımız yok” demiş ve eğitim sendikaları ile öğretmenleri hedef alıp "Dünyanın her yerinde okulların açılması birinci gündemken burada tek muhalefet var, o da öğretmen sendikaları. İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar." demişti.