Onur Akın hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı Onur Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Akın, ''Sevgili dostlar,5 gündür evimde sürdürdüğüm covid tedavi süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2020 Pazartesi, 19:54
Onur Akın hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Koronavirüs testi pozitif çıkan Onur Akın, tedavisinin hastanede devam edeceğini belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akın'ın, açıklamaları şöyle:

''Sevgili dostlar,5 gündür evimde sürdürdüğüm covid tedavi süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir... Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere"


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler