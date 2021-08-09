‘Önyargılardan kurtulmak için tiyatro önemli bir araçtır’

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:23

2019 yılında yedi kurucu ülkenin imzaladığı protokolle hayata geçen ve Maltepe Belediyesi’nin desteklediği Avrasya Tiyatrolar Birliği (Eurasia Theatre Association-ETA), ilk genel meclis toplantısını gerçekleştirdi. Üye sayısını 21’e çıkartan ETA temsilcileri, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde buluşarak ortaklaşa gerçekleştirilecek projeler üzerinde konuştu.

TİYATRO DİPLOMASİSİ VURGUSU

Genel kurul buluşmasının açılış toplantısında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tiyatronun bin derde deva olduğunu belirterek, “Tiyatro belki bedenimizdeki hastalıklardan kurtulmamıza sebep olmayabilir ama beynimizin içindeki hastalıklardan ve önyargılardan kurtulmak için çok önemli bir araçtır. İyilik, dostluk, sevgi, barışı kendisine ilke edinen, bunları insanlara aşılamak için sahne alan dostlarımız güldürürken düşündürerek insanlara yol göstermeye çaba gösterirler.” şeklinde devam etti.

Geçmişi milattan önceye dayanan, Yunanistan’dan, Mısır’dan dünyaya yayılan tiyatro diplomasisinin, Ortaçağ’da kendisini yönetmeye kalkan kiliselere de başkaldırı olarak ortaya çıktığını ifade eden Kılıç, “Acıdır ki günümüzde de ülkemizde birileri tiyatrolarımızı kapatıyor. Tiyatrolarımızın sesinin çıkmaması için birçok engeller koyuyor ama inanıyorum ki Avrasya Tiyatrolar Birliği’nde bir araya gelen değerli yol arkadaşlarımızın, Türkiye’deki dostlarımıza ve arkadaşlarımıza, dünyanın birçok yerinde bu dalda mücadele eden kurum ve kuruluşlara bir nebze olsun nefes olacağını düşünüyorum.” dedi.

DAHA İYİ BİR NESİL İÇİN TİYATRO

Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Ukrayna Kherson Devlet Tiyatrosu Direktörü Oleksandr Kniga ise, pandemi nedeniyle dolayı çok zor günler yaşadıklarını ifade ederek “Bugün bir masa etrafında görüşüyoruz. Umuyorum ki birbirimizi yakından tanıyacağız. Herkesi tiyatro diplomasisi etrafında buluşmaya çağırıyorum. Birliğin kurulmasına, yaşamasına büyük destek veren Ali Kılıç’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Zaman zaman politik sebeplerle sıkıntılar yaşadıklarını belirten Kniga, Maltepe’de karşılaştığı ortamdan çok mutlu olduğunu, burada kendisini farklı ülkelerden ama benzer düşüncelere sahip insanlar arasında bulduğunu söyledi. Beş çocuk babası Kniga, bugünün çocuklarının çok zeki, belki kendisinden bile zeki olduğunu vurgularken, “Çocuklara ne kadar erken yaşlarda güzellikler içeren tiyatroları, müzikalleri gösterebilirsek, o kadar daha iyi insan olma ihtimalini arttırırız, daha iyi bir nesle sahip oluruz.” diyerek tiyatro ile erken yaşta tanışmanın önemine dikkat çekti.

12 MADDELİK SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin ilk genel meclisi sonunda açıklanan sonuç bildirgesinde şu kararlar alındı:

1- ETA bünyesindeki tiyatrolar, aralarında yönetmen, oyuncu ve teknisyen değişimi yapacak.

2- ETA bünyesindeki tiyatrolar, birlikte ortak projeler geliştirecek ve bu projelere katılım sağlayacak.

3- ETA bünyesindeki tiyatrolar, aralarında öğrenci değişimi düzenleyecek.

4- Üye tiyatrolar, ETA etkinlikleri içerisinde ustalık dersleri ve atölyeler düzenleyecek.

5- ETA bünyesindeki tiyatrolar, düzenli olarak aralarında uluslararası bir tiyatro festivali düzenleyecek.

6- Üye tiyatrolar, tanıtım, geliştirme, birbirlerini kültürel ve yapısal olarak anlama amaçlı olarak diğer tiyatrolara geziler düzenleyecek.

7- Bir web sitesi yayınlanacak ve bütün üye tiyatroların bilgilerinin de yer alacağı bir online platform oluşturulacak.

8- Üye tiyatrolar, resmi enstitülerle ETA odaklı irtibata geçecek ve bu irtibatların sonuçlarını paylaşacak.

9- ETA bünyesindeki tiyatrolar, poster ve broşür gibi medyalarda ETA logosunu kullanacak. Yerel kurallar sebebiyle, logonun kullanılamadığı durumlarda olası farklı yöntemlerle ETA’nın görünürlüğü sağlanmaya çalışılacak.

10- Üye tiyatrolar, çalışma alanlarında birer ETA ofisi açacak.

11- Üye tiyatrolar arasında öğrenci ve eğitimcilerin de yer alacağı düzenli tiyatro kampları düzenlenecek.

12- Kuruluş Komitesi’nin adı Yönetim Kurulu olarak değiştirilecek. Rui Madeira, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

