Onyekuru: Evime geri döndüm
Onyekuru, "Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama bunun yanında Fatih Terim faktörü var" dedi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri atan Onyekuru maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Nijeryalı futbolcu yaptığı açıklamada, "Her zaman çok şükrediyorum Galatasaray formasını giydiğim için. Bu formayı giymek çok büyük bir onur. Galatasaray taraftarının verdiği destek de var. Burada olmak beni inanılmaz mutlu ediyor" dedi.
"FATİH TERİM FAKTÖRÜ VAR"
Fiziksel durumu hakkında bilgi veren Onyekuru, "Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama bunun yanında Fatih Terim faktörü var. Bana olan güveni, beni iyi hissettiriyor. Her geçen gün de iyiye gideceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"EVİME DÖNDÜĞÜMÜ HİSSETTİM"
'Gol attığın anda ne hissettin' sorusuna yanıt veren yıldız, "Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Tekrardan taraftarı sevindirdiğim ve evime golle döndüğüm için mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.
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