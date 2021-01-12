Onyekuru, Galatasaraylı olmak üzere!

Galatasasaray, eski oyuncusu Monacolu Henry Onyekuru'yu üçüncü kez transfer etmek üzere

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 09:17
Onyekuru, Galatasaraylı olmak üzere!
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Galatasasaray, eski oyuncusu Monacolu Henry Onyekuru'yu üçüncü kez transfer etmek üzere.

Sosyal medyadaki habere göre; sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fransız Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu; bu sezon Fransız ekibi ile 4 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

Üçüncü kez Galatasaray formasını giyecek olan Onyekuru, çıktığı 56 maçta 17 gol ve 8 asist ile oynamıştı.



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