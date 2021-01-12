Onyekuru, Galatasaraylı olmak üzere!
Galatasasaray, eski oyuncusu Monacolu Henry Onyekuru'yu üçüncü kez transfer etmek üzere
Galatasasaray, eski oyuncusu Monacolu Henry Onyekuru'yu üçüncü kez transfer etmek üzere.
Sosyal medyadaki habere göre; sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fransız Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu; bu sezon Fransız ekibi ile 4 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.
Üçüncü kez Galatasaray formasını giyecek olan Onyekuru, çıktığı 56 maçta 17 gol ve 8 asist ile oynamıştı.
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