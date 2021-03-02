OPEC Genel Sekreteri Barkindo'dan petrol piyasası değerlendirmesi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammad Barkindo petrol piyasalarına yönelik tahminlerin büyük oranda pozitif olduğunu ve geçen yıl yaşanan belirsizliğin giderek azalmaya devam ettiğini söyledi.
Twitter'a yapılan açıklamada Barkindo'nun pozitif ekonomik gelişmelerin ve Asya'dan gelen talebin yüksek olmaya devam etmesinin cesaret verici olduğunu söylediği belirtildi.
Kaynak: Reuters
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